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Пятница, 15 апреля 2022, 09:30 мск

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В Приморье реки вышли из берегов из-за весеннего половодья

В Приморье началось подтопление дорог после выхода рек из берегов из-за весеннего половодья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС по региону.

«В Дальнереченском районе автодороге Марьевка – Мартынова Поляна – пять переливов длиной до 20 м; в Яковлевском районе, на автодороге Загорное-Краснояровка – четыре перелива длиной от 12 м до 20 м. В Чугуевском районе на автодороге Уборка-Самарка-Ариадное – один перелив длиной 4 м. В Анучинском округе на автодороге Анучино-Муравейка-Еловка четыре перелива длиной от 15 м до 25 м», – говорится в сообщении министерства. На данный момент проезд по этим дорогам все еще возможен.

Тем временем, на реках бассейна Уссури в центральных и северных районах края продолжается подъем воды весеннего половодья. Максимальные уровни весеннего паводка в Приморье ожидаются во второй половине апреля – начале мая.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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