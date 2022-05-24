В Хабаровске пятеро иностранцев собирали деньги для террористов

Российские спецслужбы пресекли финансирование международной террористической организации. Пятеро иностранцев в Хабаровске собирали деньги для отправки за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

По данным ведомства, в деле фигурируют граждане одной из стран Центральной Азии в возрасте от 20 до 29 лет. Как уточнили в ФСБ, 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», а остальные знали об этом, но не сообщали в правоохранительные органы.

Были возбуждены два уголовных дела по ч. 1.1. ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и четыре по ст. 205.6 (несообщение в органы власти).

Четверых фигурантов оштрафовали, пятого приговорил к восьми годам лишения свободы.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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