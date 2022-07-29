На Дальнем Востоке обнаружили наркоплантацию и охранника с автоматом

Неподалеку от Комсомольска-на Амуре полицейские обнаружили плантацию по выращиванию конопли, которую охранял мужчина с автоматом Калашникова. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Оперативные действия проводились полицией при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Поле с коноплей обнаружили в лесном массиве вблизи садоводческого товарищества.

«Наркосодержащие растения, произрастающие на площади свыше 3,5 гектара, уничтожены на месте путем сжигания. В общей сложности на плантации культивировались порядка 3,5 тысячи кустов марихуаны... Во время задержания у мужчины изъяты автомат Калашникова и 26 патронов к нему», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирования наркосодержащих растений в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Сотрудники полиции устанавливают причастных к преступлению.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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