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Понедельник, 1 августа 2022, 11:15 мск

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Житель Владивостока полтора года выращивал коноплю в подвале многоэтажки

Фото: FreePik

Житель Владивостока оборудовал наркоплантацию в подвале многоэтажного дома. Он выращивал коноплю на протяжении полутора лет. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Теплицу с запрещенным растением обнаружили во время осмотра жилого дома на проспекте 100-летия Владивостоку. Выяснилось, что парник организовал 56-летний ранее судимый мужчина.

Подозреваемый установил в подвале боксы с ультрафиолетовыми лампами. В общей сложности полицейские изъяли 40 кустов конопли.

Сам «плантатор» рассказал правоохранителям, что занимается выращиванием наркосодержащих растений на протяжении полутора лет. Мужчину поместили под стражу. Теперь его судьбу определит суд.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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