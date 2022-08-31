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Среда, 31 августа 2022, 10:55 мск

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Поселок на Камчатке затопило из-за разлива реки

На Камчатке от паводка пострадали жители села Соболево. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

ЧП произошло из-за вышедшей из берегов реки Большая Воровская. «По последним данным, в Соболеве подтоплены придомовые территории 44 частных домовладений и четырех многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

В селе создали пункт временного размещения жителей. Кроме того, на место направился вертолет с сотрудниками МЧС и техникой на борту, а также членами правительственной комиссии. Для просушки пострадавших зданий привезут пять тепловых пушек.

Подобная ситуация наблюдается и в Комсомольске-на-Амуре. Там в результате подъема уровня воды в реке Амур оказались затоплены подвалы домов, общественных заведений и социальных объектов.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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