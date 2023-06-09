Ливни в Приморье отрезали один из поселков от большой земли

Одни из поселков Приморского края оказался отрезал он большой земли из-за продолжительных мощных дождей. В регионе действует штормовое предупреждение.

Мост в село Садовое в Пограничном районе находится в аварийном состоянии. Для проезда в поселок сделали временную дорогу, но и ее перемыло. Закрыто движение и для легковых, и для грузовых автомобилей.

Отмечается, что в населенном пункте проживает порядка 50 человек. Предполагается, что к вечеру вода уйдет, тогда временный проезд восстановят.

Кроме того, ливни разрушили дорогу в краевой столице – городе Владивостоке. Из-за повреждение ливневой канализации было повреждено асфальтовое покрытие, укладка которого произведена в августе прошлого года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Прокуратура проводит проверку качества проделанных работ.

Тем временем, во Владивостоке затопило центр города, а также объездную трассу. Городские власти ввели режим повышенной готовности.

Владивосток, Зоя Осколкова

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