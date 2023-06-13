В Комсомольске-на-Амуре задержали 19-летнего пособника террористов

Спецслужбы задержали 19-летнего иностранца, которого подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.

«За содействие террористической деятельности задержан 19-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», – говорится в сообщении.

Известно, что проживаюший в Комсомольске-на-Амуре мужчина сотрудничал с запрещенной в России международной террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам». Он помогал боевикам покупать оружие, боеприпасы и обмундирование.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Хабаровск, Зоя Осколкова

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