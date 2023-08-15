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Вторник, 15 августа 2023, 13:12 мск

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В Хабаровске обнаружили плантацию с коноплей

Фото: FreePik

В Хабаровске задержали местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Мужчина выращивал коноплю у себя на даче.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, выяснилось, что житель Хабаровска промышляет изготовлением наркотиков. Он выращивал кусты конопли на загородном участке, а в доме с помощью специальной техники изготавливал марихуану и гашишное масло.

«При проведении обыска на специально оборудованных грядках и в теплице сотрудники полиции обнаружили почти две тысячи кустов наркосодержащих растений. В жилище подозреваемого изъяли высушенную растительную массу, а также маслянистое вещество бурого цвета с характерным запахом, – рассказала Волк. – Согласно проведенному исследованию, изъятое является марихуаной массой порядка 1,3 килограмма и гашишным маслом массой 10 граммов».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 и ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Наркотики,