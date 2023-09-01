В Китае из-за тайфуна часть работников перевели на удаленку

В китайском городе Шэньчжэнь провинции Гуандун приостановили работу офисов и торговых предприятий. На регион надвигается тайфун Saola. Об этом сообщили в местном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Самый сильный удар стихии ожидается ближе к вечеру. Синоптики прогнозируют дождь и штормовой ветер, возможно поднятие уровня воды в реках. В связи с этим власти начали принимать меры экстренного реагирования.

В городе приостанавливается работа офисов и торговых организациях, школы и другие образовательные учреждения были переведены на дистанционный режим еще вчера. В Шэньчжэне проживают 17,6 млн человек.

Ранее тайфун Saola обрушился на побережье Тайваня. Шторм движется в сторону Приморского края, в котором последние несколько дней фиксируются подтопления. Власти региона приняли решение перенести школьные линейки, посвященные началу учебного года.

Пекин, Зоя Осколкова

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