В Приморье перенесут начало учебного года из-за надвигающегося тайфуна

В Приморском крае рассматривают возможность переноса начала учебного года из-за надвигающегося тайфуна Saola. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко.

«С учетом того, что приближается еще один тайфун 5 сентября, и к нам обратились непосредственно родители и директора, то я думаю, что его [учебный год] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы», – сказал глава региона.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение с 29 по 31 августа из-за тропических ливней. Краевой главк МЧС России предупредил, что уровень воды в реках может подняться на 2,5 метра.

В настоящее время в регионе порядка 15 поселений отрезаны от соседей из-за переливов на дорогах. Энергетики проводят аварийные отключения электричества в 16 населенных пунктах. В селе Барабаш Хасанского района организована эвакуация жителей. Вода начала резко подниматься и уже подтопила более 200 домов. Электроснабжение в селе отключено.

«Администрация формирует списки пострадавших. В первую очередь людям окажут гуманитарную помощь. Вода быстро уходит, и скоро начнут работать комиссии по установлению ущерба имуществу граждан. Пострадавшие получат выплаты», – отметил Кожемяко.

Тем временем, тайфун Saola приблизился к Тайваню. В городе Гаосюн и еще шести населенных пунктах учеников школ и работников офисов перевели на дистанционный режим.

Владивосток, Зоя Осколкова

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