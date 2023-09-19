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Вторник, 19 сентября 2023, 10:59 мск

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Житель Хабаровского края вырастил у себя на даче 339 кустов конопли якобы в лечебных целях

Фото: FreePik

В Хабаровском крае житель вырастил у себя на даче 339 кустов конопли. Мужчина заявил полицейским, что растил запрещенное растение исключено в лечебных целях.

«Установлено, что житель села Херпучи на своем приусадебном участке вырастил 339 кустов конопли. Мужчина ухаживал за посадками: поливал, пропалывал и подвязывал. «Дурман-трава» произрастала на всей территории домовладения злоумышленника и была скрыта от посторонних глаз», – сообщает «МВД. Медиа».

Когда на дачу пришли сотрудники правоохранительных органов, хозяин заявил, что в дальнейшем из выращенной конопли он планировал изготавливать масло каннабиса и использовать исключительно в лечебных целях.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Коноплю изъяли и поместили в комнату хранения вещественных доказательств. После решения суда растения будут уничтожены.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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