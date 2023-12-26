Японии пытается добиться от России соглашения о промысле в районе Курил

Токио пытается согласовать с Россией условия рыбного промысла в районе Курильских островов. Об этом заявила министр иностранных дел Японии Еко Камикава.

Японские власти считают неприемлемым то, что Россия ограничила японских рыбаков, приостановив действие соглашения о рыбном промысле. При этом Москва не идет на диалог, пожаловались в японском дипломатическом ведомстве.

Япония и РФ ежегодно проводили консультации по вопросам сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в водах вокруг Курильских островов. Японские рыбаки получали возможность вылавливать лососевых в российской исключительно экономической зоне. Согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее.

Однако в январе этого года МИД РФ отправил в Токио уведомление о том, что российская сторона не может согласовать сроки проведения встреч. В Москве неоднократно заявляли, что Япония присоединилась к стану недружественных России государств, не проявляет конструктива в двусторонних отношениях. В качестве ответной меры РФ отказывается от ведения переговоров по мирному договору и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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