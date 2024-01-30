На прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой

На судне, прибывшем из Японии на Сахалин, обнаружили тайник с табаком и алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
«На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружены незадекларированные и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция», – говорится в сообщении.
По оценке ведомства, стоимость контрабанды превышает 1 миллион рублей. Незаконную продукцию изъяли.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере).
Южно-Сахалин, Зоя Осколкова
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