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Вторник, 30 января 2024, 09:41 мск

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На прибывшем из Японии судне нашли тайник с контрабандой

На судне, прибывшем из Японии на Сахалин, обнаружили тайник с табаком и алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.

«На судне заграничного следования, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония) в специально оборудованном тайнике обнаружены незадекларированные и сокрытые от таможенного оформления алкогольная и табачная продукция», – говорится в сообщении.

По оценке ведомства, стоимость контрабанды превышает 1 миллион рублей. Незаконную продукцию изъяли.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере).

Южно-Сахалин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Алкоголь

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