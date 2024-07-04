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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:48 мск

Новости Дальний Восток

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В Приморье полицейские раскрыли банду, легализовавшую 11 тысяч мигрантов

В Приморском крае группа местных жителей легализовала несколько тысяч иностранцев. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые фиктивно регистрировали иностранных граждан в хостелах, при этом фактически мигранты там не проживали. После этого фигуранты вносили данные в бланки уведомлений о постановке на миграционный учет. Регистрацию оформлял лидер группы, на что, как установили полицейские, указывал IP-адрес, с которого проводились действия.

«По имеющимся данным, соучастники вели нелегальный бизнес с 2022 года и за это время оказали криминальные услуги почти 11 тысячам мигрантов, получив доход в размере 25 миллионов рублей», – сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». У фигурантов провели обыски, изъяли компьютеры, сим-карты, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательное значение. Расследование продолжается.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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