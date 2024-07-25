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Четверг, 25 июля 2024, 14:45 мск

Новости Дальний Восток

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На Чукотке затопило дорогу к аэропорту

На Чукотке начался масштабный паводок. Жителей эвакуируют, а дорогу к аэропорту размыло. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В связи с повышением уровня воды на реке Каральвеем в Билибино затопило пять домов, из них два многоквартирных. Под эвакуацию попали 39 человек.

Из-за паводка закрыты две региональные дороги, в том числе в Кепервеем, где расположен местный аэропорт. В воздушной гавани подтопления не зафиксированы.

Рейсы выполняются, прибывших из Магадана пассажиров доставили в Билибино на вертолете.

Анадырь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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