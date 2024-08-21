В Хабаровске иностранец вербовал мигрантов в террористическую организацию

Правоохранители задержали иностранца, который вербовал граждан Узбекистана для участия в деятельности международной террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Хабаровскому краю.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности).

В настоящее время обвиняемый находится под арестом. Расследование продолжается.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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