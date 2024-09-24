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Вторник, 24 сентября 2024, 10:23 мск

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В Хабаровском крае иностранку задержали за оправдание терроризма

В Хабаровском крае задержали гражданку другого государства по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Задержана гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации... В настоящее время злоумышленница находится под стражей», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации).

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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