В Хабаровском крае иностранку задержали за оправдание терроризма

В Хабаровском крае задержали гражданку другого государства по подозрению в оправдании терроризма. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Задержана гражданка одной из стран Центральной Азии, причастная к оправданию террористической деятельности... Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации... В настоящее время злоумышленница находится под стражей», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации).

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube