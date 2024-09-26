В Амурской области обнаружили нарколабораторию и полтонны марихуаны

В Амурской области пограничники обнаружили 500 кг марихуаны у двух местных жителей, а также оборудование для изготовления наркотиков. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 кг марихуаны», – говорится в сообщении.
Кроме того, на месте было найдено оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств и изготовления гашишного масла.
В настоящее время по факту хранения запрещенных веществ проводится проверка.
Благовещенск, Зоя Осколкова
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