В Амурской области обнаружили нарколабораторию и полтонны марихуаны

В Амурской области пограничники обнаружили 500 кг марихуаны у двух местных жителей, а также оборудование для изготовления наркотиков. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«У двух граждан Российской Федерации, выявленных на окраине населенного пункта Куропатино, обнаружено и изъято свыше 500 кг марихуаны», – говорится в сообщении.

Кроме того, на месте было найдено оборудование для производства, хранения, фасовки наркотических средств и изготовления гашишного масла.

В настоящее время по факту хранения запрещенных веществ проводится проверка.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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