В Хабаровске наркодилер перевозил мефедрон в мультиварках

В Хабаровске раскрыли банду наркодилеров, которые прятали запрещенные вещества в бытовую технику. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительной информации, работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получал в отделении логистической компании в городе Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его сообщники прятали наркотики. Забрав криминальный товар, мужчина направился в город Владивосток для его реализации», – рассказала Волк.

Правоохранители вышли на след еще двух торговцев наркотиками из Приморского края. Задержали злоумышленников в лесу, где они получили крупную партию синтетических веществ.

Кроме того, в криминальной схеме были задействованы три соучастницы, которые занимались получением запрещенных веществ через маркетплейсы, а также дельнейшей маскировкой наркотиков в бытовой технике.

В общей сложности у преступников изъяли 9 кг мефедрона, 5 кг N-метилэфедрона и свыше 5 тыс. таблеток наркотического средства МДМА массой свыше 2,5 кг.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube