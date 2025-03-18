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Вторник, 18 марта 2025, 10:47 мск

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В Хабаровске наркодилер перевозил мефедрон в мультиварках

В Хабаровске раскрыли банду наркодилеров, которые прятали запрещенные вещества в бытовую технику. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительной информации, работник одного из нелегальных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ получал в отделении логистической компании в городе Хабаровске посылки с мультиварками, в которые его сообщники прятали наркотики. Забрав криминальный товар, мужчина направился в город Владивосток для его реализации», – рассказала Волк.

Правоохранители вышли на след еще двух торговцев наркотиками из Приморского края. Задержали злоумышленников в лесу, где они получили крупную партию синтетических веществ.

Кроме того, в криминальной схеме были задействованы три соучастницы, которые занимались получением запрещенных веществ через маркетплейсы, а также дельнейшей маскировкой наркотиков в бытовой технике.

В общей сложности у преступников изъяли 9 кг мефедрона, 5 кг N-метилэфедрона и свыше 5 тыс. таблеток наркотического средства МДМА массой свыше 2,5 кг.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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