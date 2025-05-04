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Воскресенье, 4 мая 2025, 10:28 мск

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В Приморье шесть поселков остались без транспортного сообщения из-за ливней

В Приморском крае из-за продолжительных ливней жители шести населенных пунктов остались без транспортного сообщения. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Из-за прошедших осадков... остаются отрезанными шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях», – говорится в телеграм-канале ведомства.

В Приморье с пятницы действует штормовое предупреждение в связи с сильными дождями. За сутки в крае выпала месячная норма осадков, а уровень воды в реках поднялся на 2,5 метра. В результате были подтоплены низинные территории.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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