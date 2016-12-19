Отголоски падения Татфондбанка: казанский Интехбанк приостановил работу офисов / ... из-за «кризиса в банковском секторе Татарстана»

Публикации за 19.12.16

Казанский Интехбанк в понедельник приостановил работу офисов, сообщается на сайте кредитной организации.

«Уважаемые клиенты, по техническим причинам 19 декабря 2016 года обслуживание клиентов временно не осуществляется, – отмечается в сообщении. – В ближайшее время все технические проблемы будут устранены». Банк пообещал разместить на своем сайте информацию о восстановлении работы.

Позднее кредитная организация объяснила приостановку работы кризисом в банковском секторе республики. «В связи со сложившимся кризисом в банковском секторе РТ ПАО «Интехбанк» временно приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание в территориальных подразделениях банка до стабилизации ситуации», – говорится в сообщении на сайте банка.

Напомним, 13 декабря Интехбанк (124 место по размеру активов) сообщил о том, что вынужден был ввести ограничения на выдачу вкладов и наличности – до 50 тыс. рублей в день – «в связи с хлынувшим потоком снятия по пластиковым картам клиентами Татфонбанка». Позднее кредитная организация понизила лимит на снятие наличных денежных средств до 10 тыс. рублей. Совет директоров Интехбанка 16 декабря должен был рассмотреть меры по финансовому оздоровлению.

12 декабря Татфондбанк, входит в топ-50 крупнейших банков РФ по размеру активов, ввел ограничения на выдачу вкладов и наличных в банкоматах и кассах из-за резко выросшего спроса на досрочное закрытие вкладов на фоне сообщений в СМИ о возможной санации банка и паники в соцсетях. С 14 декабря банк приостановил расчетно-кассовое обслуживание. По сведениям газеты «Коммерсантъ», совет директоров Татфондбанка не смог принять какого-либо решения по стабилизации ситуации в кредитной организации из-за позиции властей Татарстана, которые не хотят терять контроль над банком.

В минувший четверг, 15 декабря, ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 3 месяца. Временной администрации предстоит провести проверку финансового положения банка. В тот же день банк был отключен от системы срочных электронных платежей ЦБ.

Проблемы с ликвидностью в Татфондбанке спровоцировали неприятности у других банков Татарстана. В минувшую пятницу очередная местная кредитная организация – Тимер банк – заявила о приостановке обслуживания карт через процессинговый центр Татфондбанка, сообщается на сайте банка. Ранее казанский Алтынбанк приостановил карточные операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях из-за неисполнения обязательств процессингового центра Татфондбанка.

На фоне ситуации с Татфондбанком два татарстанских банка – «Ак Барс» и Акибанк – заявили о целенаправленной информационной атаке через массовую рассылку ложных сообщений с призывом срочно закрывать вклады в связи с якобы закрытием банков. Правительство Татарстана призвало население не верить этим сообщениям, заверив, что ситуация в банковском секторе республики находится под контролем властей.

Казань, Светлана Петрова

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