Московский Айви Банк и петрозаводский РИТЦ банк лишились лицензий

Публикации за 29.05.17

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у Айви банк (Москва) и РИТЦ Банк (Петрозаводск). Соответствующее решение было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Деятельность Айви банка была ориентирована на выдачу высокорискованных кредитов заемщикам, которые были связаны с владельцами кредитной организации, отмечает пресс-служба ЦБ РФ. Таким образом, бизнес-модель банка носила выраженный кэптивный характер, в результате потребовались действия для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Айви Банк занимал 432 место в банковской системе России и являлся участником системы страхования вкладов, его вкладчики смогут получить страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного клиента.

В то же время лишившийся лицензии РИТЦ Банк участником системы страхования вкладов не являлся. Банк фактически прекратил операционное обслуживание клиентов из-за острого дефицита ликвидности.

«При этом в действиях руководства и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал», – отмечает регулятор.

РИТЦ Банк занимал 555 место в банковской системе РФ.

Кроме того, была аннулирована лицензия у небанковской кредитной организации «ИР-Кредит» в связи с решением руководства о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. По величине активов «ИР-Кредит» занимала 560-е место в банковской системе России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.05.17

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