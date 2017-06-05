Центробанк поддержал банкиров: кредиты для населения могут подорожать

Банк России поддержал идею банкиров, которые предлагали ограничить влияние крупных игроков российского банковского рынка на расчет полной стоимости кредита (ПСК). По мнению экспертов, изменения правил позволят большинству кредитных учреждений повысить ставки по займам на 1-2 процентных пункта.

ЦБ РФ рассчитывает ПСК каждый квартал, информация поступает в ходе мониторинга реальных процентных ставок 100 крупнейших кредиторов или не менее чем одной трети всех кредиторов на рынке. В результате Сбербанк, доля которого на рынке потребительского кредитования составляет более 30%, имеет очень сильное влияние на конечный показатель, пишет «Коммерсант».

Банки, выдающие займы, не должны превышать рассчитанную регулятором ПСК более чем на треть. Ассоциации российских банков обращались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой ограничить 10 процентами долю рынка при расчете ПСК. Кредитное учреждение, переступающее этот порог, занимает доминирующее положение на рынке и при расчетах существенно понижает общий уровень ставок.

ЦБ почти год размышлял над предложением банкиров и решил остановиться на 20%. Фактически, новые нормы затронут лишь Сбербанк, который имеет большую долю, остальные игроки до этой планки пока не дотягивают.

Однако даже эти изменения позволят банкам варьировать ставки в большем диапазоне, то есть выдавать более дорогие, чем сейчас, кредиты. Таким образом, ограничение доли одного Сбербанка при расчете ПСК даст прибавку 1-2 процентных пунктов, подсчитали эксперты.

Законопроект должен поступить на рассмотрение в Госдуму уже этим летом. Поправки внесут в закон о «О потребительском кредите (займе)".

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.06.17

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