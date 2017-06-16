ЦБ вновь понизил ключевую ставку В этот раз на 25 пунктов

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 9,00% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор отметил, что решение было принято на фоне сохранения инфляции вблизи целевого уровня, продолжающемся уменьшении инфляционных ожиданий, а также восстановлении экономической активности в стране.

Кроме того, в ЦБ сообщили, что краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются, подчеркивает Банк России. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения в 4% он намерен продолжить проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики.

Стоит отметить, что регулятор видит перспективы для очередного снижения ключевой ставки – во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем Банк России продолжит исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а не на 50, как то было в апреле. Как писал «Новый День», в апрельском заявлении говорилось, что «оценка Банком России возможного общего масштаба снижения ключевой ставки до конца 2017 года не изменилась» (при этом сам ЦБ не давал публичных оценок возможного уровня ставки на конец года). В этот раз ЦБ заявил, что «видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года».

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ДКП состоится 28 июля, очередное опорное заседание пройдет 15 сентября.

По данным на 14:05 мск, в ходе торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару на 27 копеек, курс составил 57,61, а евро потерял 12 копеек. Европейскую валюту оценивают в 64,39 рубля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.17

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