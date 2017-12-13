Хуже прогноза: Орешкин предрек рост оттока капитала из России в 2018 году

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предсказал отток капитала из России в 2018 году выше прогнозируемых $7 млрд, если цены на нефть будут выше, чем ожидало министерство. Такое заявление министр сделал в кулуарах конференции ВТО в Буэнос-Айресе.

«Из-за более высоких цен на нефть больший приток валюты идет, больше Минфин накапливает, были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток», – цитируют чиновника «Ведомости».

Ранее Банк России сообщил, что в январе-ноябре текущего года чистый отток капитала вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув $28 млрд. Минэкономразвития ожидало в 2017 году отток из страны $18 млрд, Центробанк – $17 млрд. По данным ЦБ, на ситуацию существенно повлияли банки, продолжившие курс на сокращение внешней задолженности.

Ранее глава МЭР заявлял, что Минэкономразвития собирается пересмотреть прогноз по ценам на нефть Urals до уровня выше $50 в связи с продлением сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Сейчас в макропрогнозе на будущий год заложена цена $43,8.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.17

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