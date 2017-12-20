До выборов президента осталось 88 дней: вырос отток российского капитала в офшоры

В прошлом году Россия вошла в пятерку крупнейших стран по оттоку капитала в офшоры. В 2017 году темпы роста офшорных инвестиций выросли в 1,5 раза. Об этом говорится в декабрьском «Мониторинге» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

После двухлетней рецессии в экономике эксперты фиксируют рост оттока капитала из страны, передает Finanz. Так по итогам первого полугодия 2017 года на офшорные счета «перекочевало» 11 млрд долларов. Это больше, чем за весь 2015 год, и сколько же, сколько ушло за девять месяцев 2016 года.

При стоимости нефти выше 100 долларов за баррель объем утекающего за рубеж российского капитала был в разы больше: в 2012 году – 33 млрд долларов, в 2013 – 68,2 млрд долларов. Затем офшорные инвестиции резко сократились на фоне дефицита валюты и обвала экономики. Впрочем, это не помешало России в 2016 году войти в пятерку крупнейших стран, являющихся источниками инвестиций в офшоры.

По данным Национального бюро экономических исследований (NBER) США, россияне держат в офшорах активы в размере 60% ВВП России. В денежном выражении речь идет об 1 трлн долларов или 60 трлн рублей. По этому показателю Россия стоит на одном уроне с нефтяными монархиями Персидского залива и странами Латинской Америки.

Во всем мире в офшорах находится 8% финансового богатства домохозяйств – 10% ВВП планеты или 5,6 трлн долларов, подсчитали специалисты NBER.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.12.17

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