Отток капитала из России увеличился за год почти в три раза

В 2018 году чистый отток капитала из России вырос в 2,7 раза и составил $67,5 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

В четвертом квартале 2018 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $36,5 млрд после $19,2 млрд в третьем квартале, чистого притока $4,3 млрд во втором квартале и оттока $16,2 млрд в первом квартале.

Как пояснил регулятор, в прошлом году внешние обязательства банков уменьшались, однако их иностранные активы росли на фоне «более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила, передает «Интерфакс».

В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств, пояснил ЦБ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.19

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