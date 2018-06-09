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Суббота, 9 июня 2018, 18:09 мск

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Капитал бежит из России: отток увеличивается

Чистый отток капитала из России по итогам пяти месяцев 2018 года увеличился на 23,9% и достиг $23,3 млрд. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Банка России.

«Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-мае 2018 года, по предварительным данным, составил 23,3 миллиарда долларов США (в январе-мае 2017 года – 18,8 миллиарда долларов США) и более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами», – говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ пояснили, что в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств российских корпораций за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов.

Примечательно, что ЦБ ожидал в этом году меньшего объема оттока капитала – лишь на уровне $19 млрд. По итогам 2017 года из России сбежали $35 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Отток капитала из России

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