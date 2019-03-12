Минус $18,6 млрд: отток капитала из России увеличился почти в два раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам двух месяцев 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель 2018 года ($8,7 млрд).

Как пояснил регулятор, сальдо финансовых операций (отток капитала) частного сектора сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов.

В то же время международные резервы РФ после возобновления покупок валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила увеличились на $6,1 млрд.

По итогам 2018 года ЦБ оценил чистый отток капитала в размере $67,5 млрд, что почти в три раза превысило первоначальные прогнозы. Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2019 году отток ожидался на уровне $20 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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