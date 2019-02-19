ОПГ вывела из России 2,5 млрд рублей на поставках медоборудования из Европы

Федеральная таможенная служба (ФТС) России обезвредила преступную группу, участники которой вывели из России 2,5 млрд рублей на поставках медицинского оборудования из Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что участники группы действовали в Северо-Западном федеральном округе. Они поставляли оборудование из Европы, при этом на территории Эстонии подменяли оригинальные коммерческие документы поддельными, в которых стоимость оборудования была завышена в несколько десятков раз. Для этих целей они использовали более 50 незаконно созданных юридических лиц. На расчетных счетах они аккумулировали и затем переводили в иностранные банки крупные суммы. Таким образом они смогли вывести за рубеж более 2,5 млрд рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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