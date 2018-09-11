ЦБ: Отток капитала из России вырос почти в три раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе-августе 2018 года, по оценке Центробанка, вырос почти в три раза и достиг $26,5 млрд. Регулятор уточнил, что в прошлом году эта сумма была на уровне $9,6 млрд.

Банк России отметил, что международные резервы РФ в результате операций платежного баланса увеличились на $36,1 млрд главным образом вследствие приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Как сообщается, положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ, по предварительной оценке Банка России, в январе-августе 2018 года составило $69,0 млрд против $19,1 млрд январе-августе 2017 года. Основным фактором укрепления счета текущих операций регулятор назвал благоприятную ценовую конъюнктуру экспорта энергетических товаров при умеренном росте импорта, что привело к расширению профицита торгового баланса до $119,9 млрд с $70,2 млрд.

«Положительное сальдо текущего счета платежного баланса являлось источником накопления международных резервов страны и финансирования вывоза капитала преимущественно в форме уменьшения внешних обязательств», – уточнил Банк России.

Ранее сегодня глава минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщил, что с апреля по июль иностранные инвесторы вывели с российского долгового рынка порядка $6 млрд, в августе этот процесс продолжился.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.18

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