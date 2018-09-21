СМИ узнали об оттоке валютных вкладов из Сбербанка из-за угрозы санкций

Частные клиенты Сбербанка в августе сняли со своих валютных счетов 1,2 миллиарда долларов. В остальных российских банках вкладчики забрали за последний летний месяц еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и консалтинговой компании Frank RG.

Аналитики объяснили отток валютных депозитов с опасениями вкладчиков, что США могут ввести санкции в отношении государственных банков России.

В самом Сбербанке ситуацию охарактеризовали как управляемую, указав, что общий объем валютной части баланса составляет порядка 94-95 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, объем валютных депозитов в Сбербанке с начала текущего года сократился на 10%. Депозиты в валюте составляют примерно треть от всех вкладов в этом госбанке.

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин предупредил, что в случае введения США запрета российским госбанкам проводить расчеты в долларах, клиенты смогут забрать деньги с депозитов, но только после конвертации в другую валюту. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, заявил, что в его кредитной организации о таком сценарии не думали «даже в самых страшных сценариях».

Как сообщал «Новый День», в начале августа несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. Текст документа появился в СМИ. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в США семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ, ВЭБу и Промсвязьбанку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.09.18

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