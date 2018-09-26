Россияне закрывают долларовые вклады: резерв валюты у банков обновил исторический минимум

В российском банковском секторе наблюдается существенный отток средств с валютных депозитов. Об этом говорится в обзоре ITI Capital. По словам аналитиков, граждане опасаются введения новых антироссийских санкций. Если так пойдет дальше, потребуется вмешательство ЦБ РФ.

Совокупная валютная ликвидность российских банков достигла пикового значения в марте – 216 млрд долларов. Начиная с апреля, наблюдается активный отток валюты из банковской системы, который усилился в преддверии второго раунда санкций США.

По оценкам экспертов, к августу объем доступной краткосрочной валютной ликвидности в банковском секторе уменьшился на 10 млрд долларов. Показатель обновил исторический минимум, достигнув отметки в 85 млрд долларов. Этого едва хватит, чтобы покрыть обязательства в валюте перед физлицами.

В том случае, если граждане массово побегут забирать из банков долларовые депозиты, на помощь кредитным организациям придется прийти Центробанку.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Банка России и консалтинговой компании Frank RG, сообщило об оттоке валютных вкладов. За август только частные клиенты Сбербанка сняли со своих валютных счетов 1,2 млрд долларов. В остальных российских банках вкладчики забрали за последний летний месяц еще около 300 млн долларов.

Как сообщал «Новый День», в начале августа несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. Текст документа появился в СМИ. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в США семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ, ВЭБу и Промсвязьбанку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.18

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