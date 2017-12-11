Отток капитала из России вырос почти в 3,5 раза

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Центробанка РФ, вырос почти в 3,5 раза – до $28,0 млрд, тогда как в прошлом году в январе-ноябре этот показатель составлял лишь $8,2 млрд. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении регулятора.

В ЦБ пояснили, что ключевую роль в оттоке капитала сыграли банки, продолжая курс на сокращение внешней задолженности. «Нетто-вывоз капитала прочих секторов, которые активно привлекали иностранные инвестиции и одновременно наращивали иностранные активы, был относительно менее значимым», – уточнил Банк России.

В то же время, по предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в январе-ноябре 2017 года составило $35,6 млрд, что в 1,8 раза выше показателя сопоставимого периода 2016 года.

«Основой укрепления счета текущих операций являлся опережающий рост экспорта товаров над импортом на фоне улучшения условий внешней торговли, в результате которого профицит торгового баланса увеличился более, чем на четверть до 100,5 млрд долларов США», – говорится в сообщении ЦБ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.12.17

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