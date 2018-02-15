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Четверг, 15 февраля 2018, 09:55 мск

Финансы

ЦБ лишил лицензии банк «Уральский капитал» за рискованные кредиты

Центробанк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка «Уральский капитал», зарегистрированного в Уфе. По величине активов на 1 февраля кредитная организация занимала 225 место в банковской системе страны, сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, банк ориентировался на кредитование компаний, связанных с бизнесом владельца кредитной организации, что привело к формированию на балансе значительного объема низкокачественных активов и спровоцировало проблемы в его деятельности.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», – отмечается в сообщении Банка России.

Отметим, что банк является участником системы страхования вкладов. Согласно законодательству, отзыв лицензии является страховым случаем, и поэтому вкладчикам кредитной организации, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 1 марта 2018 года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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