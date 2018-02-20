ЦБ лишил лицензии московский банк «Мастер-Капитал»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Мастер-Капитал», сообщается на сайте регулятора. На 1 февраля кредитная организация занимала 302 место в банковской системе страны по величине активов.

Банк России отмечает, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его владельца. При этом кредитование заемщиков, связанных с конечными бенефициарами банка, привело к образованию на его балансе значительного объема проблемных активов. Кроме того, ЦБ выявил существенное снижение размера капитала банка и нашел основания для введения мер по предупреждению банкротства. Руководством и собственники кредитной организации не приняли меры по нормализации ее деятельности, в связи с чем регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Банк участвует в системе страхования вкладов, и поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 6 марта 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.18

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