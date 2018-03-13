Эксперты прогнозируют отзыв лицензий у 60 российских банков в 2018 году

Аналитики считают, что слова главы Банка России об окончании основной работы по оздоровлению банковского сектора прозвучали преждевременно. Эксперты прогнозируют отзыв лицензий у 60 кредитных организаций, в том числе из топ-50 по размеру активов. Уход с рынка грозит тем банкам, которые не смогли приспособить свои бизнес-модели к новой действительности.

В исследовании «Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели» агентства «Эксперт РА» говорится, что четверть российских банков имеют неэффективную бизнес-модель, пишет РБК. Причем с 2013 года доля убыточных банков выросла с 10 до 25%. «В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий», – утверждают авторы прогноза.

По их словам, в текущем году лицензий могут лишиться не менее 60 игроков, пять из которых входят в топ-50 банков по размеру активов. Стоит отметить, что ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что основная работа по оздоровлению банковского сектора завершена, но в системе все еще есть проблемы, которые ведут к уходу краху кредитных организаций.

По мнению экспертов, невозможность размещения средств в доходные активы, перспектива утраты доступа к основному бизнесу, а также недостаточность капитала на покрытие убытков по ссудам – основные проблемы в банковском бизнесе. Это главные факторы, приводящие к применению регулятивных действий к банкам, а именно, лишению лицензии или санации.

Как и прежде, в 2018 году отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности будет обусловлен нарушением требований антиотмывочного законодательства. Однако, по оценкам специалистов, регулятор подключит еще один фактор – план ограничить число банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам, за счет введения требования по кредитному рейтингу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

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