ЦБ отобрал лицензию у ростовского банка «Кредит Экспресс»

Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ООО КБ «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону). Банк не раз нарушал предписания регулятора, что привело к снижению размера капитала и создало угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Специалисты Центробанка установили многочисленные нарушения руководством «Кредит Экспресс» требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Отчетность кредитной организации по операциям, подлежащим обязательному контролю, была неполной и некорректной.

«Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ «Кредит Экспресс» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ «Кредит Экспресс» с рынка банковских услуг», – сообщает пресс-служба регулятора.

«Кредит Экспресс» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% депозита, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По величине активов на 1 марта 2018 года «Кредит Экспресс» занимал 372 место в банковской системе Российской Федерации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.18

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