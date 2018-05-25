Очередной крупный банк поплатился лицензией за вывод активов

Центробанк России отозвал лицензию у ярославского Объединенного кредитного банка, говорится в сообщении регулятора. Финансовая организация на 1 мая занимала 200 место в банковской системе страны по величине активов. Проблемный банк участвует в системе страхования вкладов, и поэтому его вкладчикам будут выплачены страховки.

Как отметили в Банке России, на балансе банка зафиксирован значительный объем активов сомнительного характера в результате систематического проведения кредитной организацией операций, направленных на «сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков».

В мае этого года финансовая организация была уличена в осуществлении сделок с ценными бумагами, целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении.

Регулятор указывает, что неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе вводил запрет на привлечение вкладов населения.

Объединенный кредитный банк является участником системы страхования вкладов. Согласно закону, вкладчики могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 8 июня 2018 года.

Ранее сегодня ЦБ отозвал лицензию у хабаровского банка «Уссури».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.18

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