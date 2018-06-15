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Пятница, 15 июня 2018, 11:50 мск

Новости Финансы

«Банк Воронеж» лишился лицензии за теневые и схемные операции

ЦБ РФ отобрал лицензию на осуществление банковских операций у «Банка Воронеж». Кредитная организация занимала 211-е место в банковской системе России, но не была признана регулятором значимой на рынке платежных услуг.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, «Банк Воронеж» проводил схемные операции, в результате которых на балансе организации появились активы сомнительного качества. Кроме того, банк осуществлял сделки с имуществом, «направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», а также проводил «теневые» валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности.

Руководство и собственники «Банка Воронеж» не предприняли мер для нормализации деятельности организации. Более того, в действиях администрации есть признаки уголовно наказуемых деяний. Материалы ЦБ передал в правоохранительные органы.

Ранее регулятор неоднократно вводил ограничения в отношении «Банка Воронеж», в том числе и запрещал прием вкладов от населения.

«Банка Воронеж» является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии – страховой случай. Вкладчики могут рассчитывать на страховое возмещение в размере 100% средств на депозитах, но не более 1,4 млн рублей на одного клиента.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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