ЦБ отобрал лицензию у очередного «карманного» банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Мосуралбанка», входящего в третью сотню кредитных организаций страны по величине активов, говорится в сообщении регулятора. В банк назначена временная администрация. Проблемная финансовая организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому его клиентам будут выплачены страховки.

По данным ЦБ, банк в своей деятельности ориентировался на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. «Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов», – отмечается в сообщении регулятора. Банк при этом, несмотря на требования регулятора об отражении в отчетности своего реального финансового положения, предоставлял в ЦБ существенно недостоверные документы, надеясь избежать отзыва лицензии. «Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – заявили в Центробанке.

Ранее Центробанк вводил ограничение на привлечение вкладов населения, а также применял в отношении банка другие меры надзорного реагирования.

Отметим, что по величине активов на 1 июня 2018 года «Мосуралбанк» занимал 269 место в банковской системе РФ. Среди совладельцев банка значится Марина Сечина, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая владела акциями банка через несколько региональных сбытовых компаний – «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго» и «Архэнергосбыт», сообщает Reuters со ссылкой на отчетность ЦБ.

Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты страховых возмещений вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, стартуют не позднее 6 июля текущего года. Им будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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