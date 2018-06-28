Банкам разрешили блокировать кредитки при подозрении на кражу

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет кредитным организациям блокировать банковскую карту клиента, если есть подозрения о хищении средств.

В том случае, если банк выявил признаки совершения денежного перевода без согласия клиента, оператор приостанавливает операцию на срок до двух рабочих дней. На такой же срок блокируется кредитная карта, сообщается на сайте Кремля.

Признаки дистанционного хищения денег определяет Центробанк и публикует на официальном сайте регулятора.

Кроме того, Банк России наделяется полномочиями по формированию и ведению базы данных о случаях совершения перевода денежных средств без согласия клиента. Регулятор также определит порядок предоставления и получения операторами информации из указанной базы данных.

Закон о блокировке банковских карт в случае подозрения на хищение был одобрен Госдумой 5 июня 2018 года, 20 июня норму поддержал Совет Федерации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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