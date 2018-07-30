ЦБ предупредил о двукратном росте числа «черных кредиторов» в России

Банк России за шесть месяцев текущего года выявил 1890 так называемых, «черных кредиторов» – организаций, не имеющих лицензии ЦБ на кредитование, рассказал директор департамента недобросовестных практик Банка России Валерий Лях.

По его словам, по сравнению с прошлым годом их количество выросло в два раза и уже превысило цифру всего 2017 года – тогда ЦБ выявил 1300 «черных кредиторов». Как отметил Лях, это связано с расширением деятельности самого регулятора в регионах. В частности, Банк России наращивает компетенции в регионах и более тесное взаимодействие с местными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью. Это позволяет более эффективно выявлять нелегальных участников финансового рынка.

Чаще всего организации незаконно используют названия легальных форм финансовых институтов (например, МФО). К примеру, в названиях использованы слова «микрофинансовая компания», «микрокредитная компания», однако в реестре МФО ЦБ организаций нет. В январе-июне регулятор инициировал блокировку 1104 сайтов, из которых 182 – сайты лжебанков.

По словам Валерия Ляха, с начала текущего года регулятор выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды, а наиболее заметной тенденцией последнего года стало привлечение средств граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптовалюту. Он также добавил, что если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма вложенных гражданами средств составляет 30-40 тыс. рублей, то в финансовые пирамиды на мнимых инвестициях в криптоактивы средняя сумма в 2,5 раза выше – около 100 тыс. рублей, уточняет РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.18

Полиция обнаружила многомиллионное мошенничество в «Чеченфильме». / Ямальского депутата заксобрания, обвиняемого во взятке, задержали повторно. / Депутаты заксо за год стали богаче – опубликованы декларации об имуществе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»