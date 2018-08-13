На открытии Московской биржи рубль продолжил падение

На открытии торгов на Московской бирже сегодня, 13 августа, курс доллара вырос на 72 копейки, евро – на 65 копеек. Таким образом курс доллара впервые с 18 апреля 2016 года превысил отметку в 68 рублей. Евро также вырос и пересек отметку в 78 рублей впервые с 11 апреля 2018 года.

В 10:00 доллар торговался по 68,53 рубля, евро – 78,04 рубля. Напомним, курс рубля начал резко снижаться на новостях о подготовке США новых антироссийских санкций. Как сообщал «Новый День», 8 августа Госдеп США объявил о введении новых санкций против РФ из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое американские власти, вслед за британскими, возложили на Россию.

Первый пакет санкций, который начнет действовать 22 августа, содержит ограничения на экспорт продукции двойного назначения. Чуть раньше в СМИ попал текст законопроекта об усилении антироссийских санкций, подготовленного группой сенаторов США. Документ предусматривает запрет долларовых транзакций в Штатах и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка, а также запрет на операции с новым госдолгом РФ.

На момент публикации данного материала на Московской бирже за один доллар давали 68,265 рубля, за евро – 77,56.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.08.18

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