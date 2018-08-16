Россия прекратила выводить резервы из госдолга США

Вложения России в государственные облигации США в июне остались на майском уровне после резкого сокращения в два предшествующих месяца, следует из данных статистики американского мнифина.

Согласно этим сведениям, в июне Россия обладала казначейскими обязательствами США (US Treasuries) на $14,9 млрд – столько же, как в мае. Это минимум с 2007 года.

Как сообщал РИА «Новый День», в апреле и мае Россия резко сокращения вложения в американский госдолг на фоне усиления антироссийских санкций. Так, в апреле инвестиции в US Treasuries снизилась почти в два раза – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски: финансовые, экономические и геополитические.

Стоит отметить, что максимальный объем вложений России в американские гособлигации пришелся на октябрь 2010 года, когда ей принадлежали ценные бумаги на $176,3 млрд. Тогда РФ занимала шестое место среди крупнейших держателей долговых бумаг США.

Добавим, что Турция в июне продолжила снижать долю в американском госдолге на фоне обострения отношений с Вашингтоном. Анкара сократила вложения до $28,8 млрд, тогда как в ноябре 2017 года Турция владела американскими гособлигациями на $61,2 млрд.

Самыми крупными держателями долговых обязательств США остаются Китай ($1,18 трлн) и Япония ($1,03 трлн), затем с большим отрывом идут Бразилия ($300 млрд) и Ирландия ($299,6 млрд).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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