Россия продолжила выводить резервы из госдолга США на фоне риска новых санкций

Вложения России в государственные облигации США (US Treasuries) в августе сократились на $800 млн по сравнению с июлем – до $14,1 млрд на фоне угрозы усиления санкций, следует из данных американского минфина.

Согласно информации финансового ведомства, российские инвестиции в долгосрочные казначейские бумаги США составили $3,378 млрд, в краткосрочные – $10,719 млрд.

Первое место среди зарубежных держателей американских гособлигаций по-прежнему занимает Китай ($1,165 трлн), однако Пекин третий месяц подряд сокращает вложения в госдолг США. На второй строчке – Япония ($1,029 трлн, на третьей – Бразилия ($317,8 млрд). В топ-5 также входят Ирландия с $315,8 млрд и Великобритания ($272,6 млрд).

Как сообщал РИА «Новый День», в апреле и мае Россия резко сокращения вложения в американский госдолг на фоне усиления антироссийских санкций. Так, в апреле инвестиции в US Treasuries снизились почти в два раза – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США.

Максимальный объем российских инвестиций в американские гособлигации фиксировался в октябре 2010 года, когда РФ принадлежали ценные бумаги на $176,3 млрд. Тогда Россия занимала шестое место среди крупнейших держателей долговых бумаг США.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски: финансовые, экономические и геополитические.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.10.18

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