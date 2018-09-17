Прибыль российских банков с начала года упала на 10%

Банки в России за первые восемь месяцев 2018 года получили прибыль в размере 901 млрд рублей. Этот показатель на 9,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает Центробанк.

По данным регулятора, сокращение прибыли обусловлено финансовыми показателями банков, которые проходят процедуру оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. «Без их учета прибыль банковского сектора за январь-август 2018 года составила 1,2 трлн рублей», – говорится в материалах Банка России.

В августе российские кредитные учреждения заработали 124 млрд рублей, в прошлом году этот показатель составил 70 млрд рублей. Кроме того, увеличился остаток по счетам резервов на возможные потери – до 7,6 трлн рублей.

Расходы на обеспечение деятельности банковского сектора выросли на 6%, до 918 млрд рублей.

Центробанк продолжает «чистку» банковской системы РФ, лишая лицензии финансовые учреждения, проводящие сомнительные операции и не соблюдающие требования закона.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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