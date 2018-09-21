Центробанк аннулировал лицензии московского и волгоградского банков

Банк России аннулировал лицензии на осуществление банковских операций кредитных организаций «Гранд Инвест Банк» и «Михайловский Промжилстройбанк». Уточняется, что оба банка были участниками системы страхования вкладов.

Аннулирование лицензий произошло на основании ст. 23 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Руководство банков приняло решение о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Гранд Инвест Банк» и «Михайловский Промжилстройбанк» располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Также оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Клиенты могут рассчитывать на компенсацию в размере 100% от суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей.

По величине активов, согласно данным отчетности на 1 сентября 2018 года, «Гранд Инвест Банк» располагался на 335 месте в банковской системе РФ, «Михайловский ПЖСБ» – на 458-м.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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