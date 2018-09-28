Московский Банк торгового финансирования лишился лицензии

Центробанк аннулировал лицензию «Банка торгового финансирования». Кредитная организация выдавала ссуды компаниям, которые были связаны с конечными бенефициарами банка. В результате накопленная задолженность достигла таких размеров, что это стало угрожать интересам вкладчиков.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, бизнес модель «БТФ» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Банк выдавал кредиты бизнесу, связанному с владельцами организации, на балансе банка оказался большой объем неработающих активов, в том числе недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости.

«Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», – отметили в ЦБ.

За последний год регулятор шесть раз применял в отношении «БТФ» меры надзорного воздействия. В сложившихся обстоятельствах ЦБ РФ принял решение об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций.

Отмечается, что «БТФ» является участником системы страхования вкладов. Клиенты банка могут рассчитывать на компенсацию в размере 100% от суммы вклада, но не более 1,4 млн рублей.

В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что выплаты вкладчикам «БТФ» начнутся не позднее 12 октября 2018 года.

По величине активов на 1 сентября 2018 года Банк торгового финансирования занимал 292 место в банковской системе России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.09.18

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