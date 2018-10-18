Глава ЦБ объявила о конце криптовалютной лихорадки

Криптовалютная лихорадка во всем мире постепенно стихает. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, бизнес начинает осторожнее относиться к использованию цифровых валют и новейших технологий. «Такие технологии, как блокчейн, вызывали безумный энтузиазм, и, на наш взгляд, сейчас начинается более трезвое отношение к таким технологиям», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

При этом предприниматели научились применять новейшие цифровые достижения на практике, а для массового потребителя новые технологии стали нормой. В то же время Набиуллина отметила, что на начальном этапе цифровой рынок был слабо защищен от мошенников.

Первый заместитель главы ЦБ Сергей Швецов ранее сравнивал криптовалюты с финансовыми пирамидами. По его мнению, ажиотажный спрос на цифровые деньги был вызван желанием людей купить что-то дешевле, чтобы завтра перепродать дороже. При этом в деталях сделки многие попросту не разбирались.

Министерство финансов подготовит законопроект о регулировании криптовалют к февралю. Ранее Минфин предложил разрешить торговлю цифровыми деньгами на биржах. Однако эту идею в Центробанке забраковали.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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